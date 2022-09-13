Без салюта, но с концертом. Опубликована афиша Дня города в Рязани, который состоится 17 сентября

17 августа в Рязани отметят День города. Афишу опубликовало городское управление культуры, и, судя по ней, праздник состоится в усеченном виде.

Основной площадкой станет Лыбедский бульвар. Здесь с 12:00 до 15:00 запланирован детский день города «Азбука Рязани» (со стороны почтамта), с 12:00 до 18:30 - гастрономический фестиваль (со стороны цирка). Также на Лыбедском бульваре с 18:30 до 21:00 организуют вечерний праздничный концерт.

Фейерверка, отмененного в августе еще раньше Дня города, в программе нет.

Другими заметными мероприятиями станут городской пикник в Кремлевском сквере (13:00 — 17:00) и фестиваль «Город — Р» в Лесопарке (16:00 — 19:00). Локальные праздничные программы запланированы перед МКЦ, перед ДК «Приоский», в сквере им. А.В. Александрова, в Зеленом театре ЦПКиО.