За неделю в Рыбновском районе обнаружили тела двоих молодых людей

О причинах смерти молодых людей в СК не распространяются.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшую неделю в Рыбновском районе были обнаружены тела двоих молодых людей. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал «Рыбное онлайн».
«Один в селе Костино (25 лет), второй в Черемушках город Рыбное (17 лет). Оба мужчины. Так говорят улицы», - написано в сообщении.
По не подтвержденным данным, в обоих случаях произошел суицид.
Тем временем в пресс-службе регионального СК корреспонденту КП-Рязань подтвердили факт смерти в Костино, сообщив, что по данному факту проводится проверка. А от комментария, касающегося гибели несовершеннолетнего, в ведомстве воздержались.