За неделю в Рыбновском районе обнаружили тела двоих молодых людей

О причинах смерти молодых людей в СК не распространяются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшую неделю в Рыбновском районе были обнаружены тела двоих молодых людей. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал «Рыбное онлайн».

«Один в селе Костино (25 лет), второй в Черемушках город Рыбное (17 лет). Оба мужчины. Так говорят улицы», - написано в сообщении.

По не подтвержденным данным, в обоих случаях произошел суицид.

Тем временем в пресс-службе регионального СК корреспонденту КП-Рязань подтвердили факт смерти в Костино, сообщив, что по данному факту проводится проверка. А от комментария, касающегося гибели несовершеннолетнего, в ведомстве воздержались.