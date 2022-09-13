В Рязань вернется летнее тепло. Температура постепенно поднимется до 19 градусов

Рязанцев 14 сентября и в последующие дни ждет возвращение летнего тепла. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 14 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой, а местами умеренный дождь. Днем - небольшой дождь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в среду будет юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +5... +10 градусов, днем +13... +18 градусов.

Но по данным специалистов центра «Фобос», температура в Рязани 14 сентября не поднимется днем выше 14 градусов, а уже в последующие дни обещают до 19 градусов тепла:

- 15 сентября — днем +14… +16 градусов;

- 16 сентября — днем +17… +19 градусов;

- 17 сентября — днем +16… +18 градусов.

Все эти дни будут сопровождаться небольшими дождями.

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