Швакова будет курировать научные исследования вместо Никитина

Зампред рязанского правительства Швакова будет курировать научные исследования.

Правительство Рязанской области внесло изменения в состав Координационного совета по вопросам научно-технической и инновационной деятельности. Председателем совета назначена Юлия Швакова, одна из заместителей губернатора, занявшая место другого заместителя — Артема Никитина.

Никитин из состава исключен, а вместе с ним — Александр Паршин из минэкономразвития и Ирина Гуськова из минтранса. Паршина, который возглавляет отдел в управлении промышленной политики и инновационного развития, заменила его же заместитель Елена Кузина. Вместо Гуськовой — нынешний начальник отдела контроля за состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений Юрий Герасимов.

В положении о координационном совете сказано, что он занимается вопросами взаимодействия органов власти с субъектами научно-технической и инновационной деятельности. В частности, это «определение и реализация приоритетов в сфере фундаментальных и прикладных научных исследований».

Ранее врио губернатора сделал Юлию Швакову заместителем по экономике, госимуществу и тарифам (читать подробнее).