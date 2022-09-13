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Происшествия13 сентября 2022 11:13

За сутки рязанцы перевели на «резервные счета» 792 тысячи рублей

Двое мужчин повелись на самую распространенную уловку мошенников
Источник:kp.ru
Рязанцы стали жертвами собственной беспечности. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Рязанцы стали жертвами собственной беспечности. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Только за последние сутки доверчивые жители рязанской области перевели мошенникам 792 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Люди повелись на самую распространенную уловку мошенников. Когда гражданам якобы звонят из службы безопасности банка и просят перевести деньги на «резервный счет» для сохранности средств.

По данным ведомства, со счета 31-летнего рязанца похитили более 372 тысяч рублей, у 30-летнего жителя города Сасово со счета пропало 420 тысяч рублей.

Полицейские зафиксировали все обстоятельства преступлений. Ведутся расследования.