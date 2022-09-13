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Общество13 сентября 2022 10:55

С начала года за незаконную торговлю в Рязани оштрафовали 1222 человека

Общая сумма штрафов составила более 4,2 миллионов рублей
Источник:kp.ru
Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 4 226 800 рублей. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 4 226 800 рублей. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

С начала года за незаконную торговлю в областном центре оштрафовали 1222 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Сообщается, что общая сумма штрафов составила более 4,2 миллионов рублей.

Чиновники напомнили, что согласно законодательству муниципалитета торговля в не специально отведенных мест считается правонарушением. За подобный проступок на граждан налагается административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. В лучшем случае можно отделаться предупреждением.