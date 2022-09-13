Копили на свадьбу. В Рязани задержали иностранца с невестой, торговавших наркотиками

Рязанская полиция задержала 23-летнего гражданина одной из республик Средней Азии и его 20-летнюю сожительницу. Молодая пара занималась распространением героина и метадона.

Произошло все на улице Октябрьской, где полицейские остановили «ГАЗель» под управлением мужчины. Во время личного досмотра у него обнаружили десять свертков с героином общей массой 17 граммов, а в кабине грузовика нашли еще 14 закладок с метадоном. Вес наркотика составлял 4 грамма.

По предварительным данным, мигрант незаконно жил в селе Захарово в квартире 20-летней местной жительницы. Он занимался грузоперевозками, а чтобы дополнительно заработать, устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Каждое утро мигрант выезжал в Рязань, где параллельно с исполнением рабочих обязанностей, передвигаясь по городу, делал закладки с наркотиками.

Во время допроса он пояснил, что собирался вместе с невестой переехать к себе на родину и там жениться, поэтому всеми способами пытался заработать как можно больше денег.

Оперативники установили, что мигранту активно помогала и невеста, именно она через интернет-мессенджеры поддерживала связь с оператором и наркоманами.

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