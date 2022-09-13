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Общество13 сентября 2022 10:17

На улице Бирюзова в Рязани засняли водителя, объезжавшего пробку по встречке

Госавтоинспекция проводит проверку
Источник:kp.ru
В Рязани на улице Бюрюзова засняли автомобилиста, который решил объехать пробку в сторону Северной Окружной дороги по встречной полосе.

В Рязани на улице Бюрюзова засняли автомобилиста, который решил объехать пробку в сторону Северной Окружной дороги по встречной полосе.

В Рязани на улице Бюрюзова засняли автомобилиста, который решил объехать пробку в сторону Северной Окружной дороги по встречной полосе. Запись видеорегистратора выложил в соцсети подписчик группы «АвтоБлог Рязань».

«Наглость зашкаливает», - прокомментировал увиденное рязанец.

Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел у дома №25 на улице Бирюзова.

Пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области сообщила, что по данному факту организована проверка.