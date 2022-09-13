На трассе в Михайловском районе в аварии погиб водитель Renault Sandero. Фото: издательство "Пресса".

Во вторник утром, 13 сентября, в Михайловском районе произошла смертельная авария с участием автомобилей Renault Sandero и грузовика с полуприцепом Ford F-MAX. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла примерно в 9:55 на 210-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным дорожной полиции, 80-летний москвич за рулем легковушки не уступил грузовому автомобилю под управлением 44-летнего жителя столичного региона, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения легкового и грузового авто водитель Renault Sandero погиб. По факту ДТП проводится проверка.

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