На трассе в Михайловском районе в аварии погиб водитель Renault Sandero. Фото: издательство "Пресса".
Во вторник утром, 13 сентября, в Михайловском районе произошла смертельная авария с участием автомобилей Renault Sandero и грузовика с полуприцепом Ford F-MAX. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла примерно в 9:55 на 210-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным дорожной полиции, 80-летний москвич за рулем легковушки не уступил грузовому автомобилю под управлением 44-летнего жителя столичного региона, который ехал по главной дороге.
В результате столкновения легкового и грузового авто водитель Renault Sandero погиб. По факту ДТП проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!