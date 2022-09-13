«Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах всех уровней

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Главный итог этих выборов в том, что «Единая Россия» смогла сделать выводы и провести работу над ошибками, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 9-11 сентября.

«В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой – везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть не добрали до квалифицированного», – подчеркнул он.

В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию по обновлению пула своих кандидатов. 75% кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», впервые участвовали в выборах. Среди них – большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса. Один из результатов этого – по итогам выборов больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских Дум обновятся.

Происходит обновление и в губернаторском корпусе. «Единая Россия» выдвинула 13 кандидатов, еще двоих – в Республике Марий Эл и Ярославской области – партия поддержала на выборах. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре.

В целом кампания прошла без существенных нарушений. Обеспечивать чистоту и прозрачность выборов помогали наблюдатели от «Единой России» – более 42 тысяч человек. Они прошли обучение правовым аспектам голосования и были выставлены на все участки в регионах, где проходили выборы. Большая часть сообщений о нарушениях с избирательных участков, которые были зафиксированы в публичном пространстве – не нашли подтверждения.

12 сентября в Избирательной комиссии Рязанской области состоялась пресс-конференция, на которой были озвучены предварительные результаты выборов. Всего в регионе прошло 74 избирательных кампании. Состоялись выборы губернатора Рязанской области. Также избрано 30 глав сельских поселений и 400 депутатов в муниципалитетах. По словам председателя Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрия Бокова, обработано 100% протоколов. Согласно предварительным результатам выборов Губернатора Рязанской области, явка избирателей составила 42,93%. Кандидат от партии «Единая Россия» Павел Малков набрал большинство голосов избирателей – 84,55% и тем самым одержал победу.

В период выборов на участках работало около 3 тысяч наблюдателей. Обращения граждан в основном носили информационный характер и не касались серьезных нарушений избирательного процесса. В ходе голосования в Рязани и ряде районов было задействовано 128 КОИБов, что позволило в разы сократить время обработки данных.

«Выборы можно назвать состоявшимися. Они прошли в правовом русле. Подписание итогового протокола, в соответствии с рекомендациями ЦИК РФ, состоится 14 сентября», – отметил Дмитрий Боков.

Глава регионального парламента, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин обратил внимание, что это очень высокий результат, за которым стоит доверие людей. Павел Малков за время своей работы в статусе врио и в период избирательной кампании посетил практически все районы области, напрямую общался с людьми, получал информацию о проблемах, которые их волнуют.

«Совсем скоро депутаты включатся в работу над законом об областном бюджете. Во взаимодействии с новым губернатором и правительством мы сможем подготовить взвешенный документ, обеспечивающий решение задач, стоящих перед регионом», – считает Аркадий Фомин.