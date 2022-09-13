Уже 14 сентября на трех улицах Рязани на весь день отключат воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 14 сентября, в Рязани на трех улицах на весь день отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонт водопровода.

14 сентября с 09:00 до 15 сентября 00:00 воды не будет по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, дом №27, дом №29 корпус 1, дом №29 корпус 2, дом №32, дом №32 корпус 1, дом №32 корпус 3, дом №32 корпус 4, дом №32 корпус 5, дом №32 корпус 8, дом №35, дом №49;

- Панферовский переулок, дом №1, дом №10, дом №13, дом №14, дом №2, дом №4;

- улица Быстрецкая, дом №9 корпус 1, дом №9.

В этот же период будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, дома с №8 по №20, дома с №1 по №45;

- микрорайон Кальное;

- площадь Театральная, дома №№1, 3, 5;

- Солотчинское шоссе, дом №4;

- Окский проезд, дом №2б;

- улица Гражданская, дома с №1 по №29, дома с №4 по №22;

- улица Лермонтова, дом №5/1, дом №9а;

- а также на следующих улицах: Новая, Грибоедова, Щедрина, Затинная, Скоморошинская, пл. 26 Бакинских комиссаров, Подгорная, Введенская, Есенина, Ленина, Полевая, Радищева, Свободы, Вознесенская, Фирсова, Лермонтова, Урицкого, проезд Грибоедова, проезд Щедрина, проезд Речников, Торговый городок, Попова, Радиозаводская, 1-й Совхозный проезд, пл. Попова, 1-й и 2-й проезды Новой, 1-й Гражданский проезд, Совхозная, 8-е Марта, Электрозаводская.

Подвозить воду будут 14 сентября с 10:00 до 22:00 по адресам:

- Касимовское шоссе, дом №32 корпус 5;

- улица Циолковского, дом №9.

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