На улице Семинарской в Рязани на два дня перекроют движение транспорта

На участке улицы Семинарской в Рязани 14-16 сентября перекроют движение транспорта.

Очередное перекрытие движения в центре Рязани запланировано на 14-16 сентября на улице Семинарской. С 6:00 среды до 6:00 пятницы там будут ремонтировать теплотрассу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проезжая часть на двое суток будет закрыта в районе перекрестка улицы Семинарской с улицей Павлова.

Пока идут работы, участок огородят и установят там соответствующие дорожные знаки. Чиновники обратились к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута.