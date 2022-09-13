Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 8:58

На улице Семинарской в Рязани на два дня перекроют движение транспорта

На перекрестке с улицей Павлова будут ремонтировать теплотрассу
Источник:kp.ru
На участке улицы Семинарской в Рязани 14-16 сентября перекроют движение транспорта.

На участке улицы Семинарской в Рязани 14-16 сентября перекроют движение транспорта.

Очередное перекрытие движения в центре Рязани запланировано на 14-16 сентября на улице Семинарской. С 6:00 среды до 6:00 пятницы там будут ремонтировать теплотрассу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проезжая часть на двое суток будет закрыта в районе перекрестка улицы Семинарской с улицей Павлова.

Пока идут работы, участок огородят и установят там соответствующие дорожные знаки. Чиновники обратились к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута.