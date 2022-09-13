До конца 2024 года в Рязанской области создадут пять комплексов для сортровки мусора

Власти задумались о реконструкции пяти действующих полигонов ТКО в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2024 года в Рязанской области планируют создать пять мусоросортировочных комплексов. Располагаться они будут в разных районах региона.

Кроме того, власти задумались о реконструкции пяти действующих полигонов и создании участка компостирования твердых коммунальных отходов (ТКО). Обо всем этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, в Рязанской области каждый год собирают сотни тысяч тонн отходов, и значительную часть из них можно пустить в переработку.

«Есть планы по модернизации двух действующих объектов обработки мощностью 460 тыс. тонн в год. Будем создавать линию по переработке мусора в топливо. Рассматриваем и другие перспективные направления», - отметил глава региона. Малков напомнил, к 2030 году все регионы страны должны обеспечить стопроцентную сортировку отходов и снизить объемы захоронения ТКО в два раза.

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