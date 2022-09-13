На улице Циолковского Mitsubishi снес мотоциклиста
Утром 12 сентября на улице Циолковского произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 33-летний тамбовчанин за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer сбил мотоцикл Honda под управлением 19-летнего парня из села Агро-Пустынь.
В результате дорожного происшествия мотоциклист с травмами обращался за помощью к врачам.
В результате ДТП пострадавшему парню понадобилась помощь медиков
Всего за минувшие сутки в Рязанской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.
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