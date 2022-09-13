На улице Циолковского Mitsubishi снес мотоциклиста

Утром 12 сентября на улице Циолковского произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 33-летний тамбовчанин за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer сбил мотоцикл Honda под управлением 19-летнего парня из села Агро-Пустынь.

В результате дорожного происшествия мотоциклист с травмами обращался за помощью к врачам.

В результате ДТП пострадавшему парню понадобилась помощь медиков

Всего за минувшие сутки в Рязанской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!