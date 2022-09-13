Прокурор Александр Голованов установит обстоятельства пожара в школе №7 Рязани.

Прокурору Советского района Рязани Александру Голованову поручено установить все обстоятельства случившегося пожара в школе №7.

Прокурор должен будет оценить соблюдение законодательства о противопожарной безопасности в школе, а также действия или бездействия должностных лиц, которые отвечают за противопожарное состояние школы.

«По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования», - говорится в сообщении.

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