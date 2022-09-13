Автомобиль Рязанского парковочного пространства припарковался на газоне. Фото: RZN_Life

Автомобиль с рекламой проекта «Рязанское парковочное пространство» припарковался на газоне в одном из дворов на улице Новой. Фото с нарушением выложили в паблике RZN_Life.

Судя по фото, водитель заехал на газон рядом с детской площадкой передними колесами. Справедливости ради, другие автомобилисты в этом дворе тоже не гнушаются нарушить Правила благоустройства, что хорошо видно на фото.

По данному факту в УМВД России по Рязанской области проводится проверка.

Ранее КП-Рязань рассказывала о Nissan с «челябинским гусем», который припарковался на тротуаре в центре Рязани. А мэрия сообщила, что в 2022 году за парковку на газонах водителей оштрафовали на 780 тысяч рублей (читать подробнее).

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