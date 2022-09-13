Елене Сорокина прокомментировала пожар в рязанской школе №7

При пожаре в школе №7 в Рязани огнем повреждены кабинет химии и коридор. Учебный процесс временно приостановлен.

Утром 13 сентября в глава администрации Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание в школе №7. В здании на углу улиц Ленина и Николодворянской накануне произошел пожар, последствия которого на личной странице чиновница прокомментировала.

По словам Сорокиной, огнем повреждены кабинет химии и коридор. Специалисты выясняют причину возгорания.

«Учебный процесс в учреждении временно приостановлен, дежурные классы для детей организованы в лицее №4», - заявила Елена Сорокина.

Также градоначальница отметила, что занятия возобновяться после «перераспределения ресурсов и проведения проверки Роспотребнадзором». Тем временем управление образования начало готовить смету для проведения ремонтных работ.

«Поручила предусмотреть в ней дополнительные меры пожарной безопасности», - написала глава администрации Рязани.