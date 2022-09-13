Занятия в рязанской школе №7, где случился пожар, 13 сентября отменили

13 сентября в школе №7, где накануне вечером случился пожар, отменили занятия.

13 сентября в школе №7, где накануне вечером случился пожар, отменили занятия. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В понедельник, 12 сентября, в школе №7 на углу улиц Ленина и Николодворянской загорелся кабинет на первом этаже. К тому моменту, когда пожар был ликвидирован, его площадь составила 50 квадратных метров.

Ранее ГУ МЧС по Рязанской области сообщало, что на вызов выезжали 11 единиц техники и 35 человек личного состава.