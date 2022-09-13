Рязанец попал под суд, отправив скрин личной переписки другому человеку. Нарушил тайну личной жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего рязанца, которого обвиняют в нарушении «тайны иных сообщений».

По данным Железнодорожного МСО, мужчина заскриншотил сообщения личной переписки своей сожительницы и отправил скрин ее знакомой. Тем самым он распространил тайну личной жизни. Сделано это было, как уверяет СК, из-за случившегося ранее скандала, поводом к которому послужила обычная ревность. Отправив переписку, рязанец хотел, чтобы у знакомой его дамы сложилось негативное мнение в отношении нее.

В ближайшее время судьбу мужчины решит суд, материалы дела уже там.

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