Появилось видео с пожара в школе №7 в центре Рязани.
Появилось видео с пожара в школе №7 в центре Рязани (улица Николодворянская, 19/40). На кадрах видно скопление спецтехники ГУ МЧС России по Рязанской области и борьбу личного состава с возгоранием.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 12 сентября в 20:46, и уже спустя 24 минуты огнеборцы доложили о ликвидации возгорания. Как стало позже известно, горел кабинет на первом этаже Русской классической школы (читать подробнее).
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