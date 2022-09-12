Появилось видео с пожара в школе №7 в центре Рязани.

Появилось видео с пожара в школе №7 в центре Рязани (улица Николодворянская, 19/40). На кадрах видно скопление спецтехники ГУ МЧС России по Рязанской области и борьбу личного состава с возгоранием.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 12 сентября в 20:46, и уже спустя 24 минуты огнеборцы доложили о ликвидации возгорания. Как стало позже известно, горел кабинет на первом этаже Русской классической школы (читать подробнее).

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