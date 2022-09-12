День города в Рязани 17 сентября 2022 года: программа мероприятий

Власти ответили на вопрос общественности, на какое число перенесли День города Рязани. Как сообщили в горадминистрации, новая дата Дня города в Рязани назначена на 17 сентября 2022 года.

Уже в ближайшую субботу праздничные мероприятия пройдут на четырех основных площадках:

- Лыбедский бульвар;

- Кремлевский сквер;

- Лесопарк;

- ЦПКиО.

Власти заверили, что ожидается много интересных событий:

- детский День города;

- гастрономический фестиваль «Вкусы города»;

- большой праздничный концерт и многое другое.

Полную программу Дня города 17 сентября КП-Рязань опубликует в ближайшие дни.

В конце августа глава администрации Рязани Елена Сорокина объявила о переносе Дня города – 2022, который был запланирован на 27 августа. Причина – неутихающие в Рязанской области лесные пожары (подробнее).

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