День города в Рязани 17 сентября 2022 года: программа мероприятий
Власти ответили на вопрос общественности, на какое число перенесли День города Рязани. Как сообщили в горадминистрации, новая дата Дня города в Рязани назначена на 17 сентября 2022 года.
Уже в ближайшую субботу праздничные мероприятия пройдут на четырех основных площадках:
- Лыбедский бульвар;
- Кремлевский сквер;
- Лесопарк;
- ЦПКиО.
Власти заверили, что ожидается много интересных событий:
- детский День города;
- гастрономический фестиваль «Вкусы города»;
- большой праздничный концерт и многое другое.
Полную программу Дня города 17 сентября КП-Рязань опубликует в ближайшие дни.
В конце августа глава администрации Рязани Елена Сорокина объявила о переносе Дня города – 2022, который был запланирован на 27 августа. Причина – неутихающие в Рязанской области лесные пожары (подробнее).
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