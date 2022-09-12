УМВД: Пистолет, из которого рязанец выстрелил в собаку, находится у него на законных основаниях

Полиция установила всех участников инцидента, случившегося на улице Зубковой, где один из местных жителей выстрелил в собаку из пистолета (смотреть видео).

По информации регионального УМВД, травматический пистолет, из которого мужчина стрелял в животное, зарегистрирован и находится у него на законных основаниях.

Отмечается, что проверка началась еще до того, как видео с моментом выстрелом появилось в социальных сетях, один из граждан написал заявление в полицию.

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