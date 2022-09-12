Самым лояльным к Павлу Малкову на выборах оказался Александро-Невский район

Самым лояльным к Павлу Малкову на выборах губернатора Рязанской области оказались Александро-Невский и Михайловский районы. Там победитель получил 94,54% и 92,66% соответственно. Такие результаты приводятся в ГАС «Выборы».

Михайловский район также обеспечил наибольшую явку - почти 85%. Вторым по доле использованных бюллетеней оказался Скопинский район (чуть более 81%).

Рязань показала одновременно худшую явку и дала наименьший процент Малкову. В Московском районе города проголосовали лишь 23,05% избирателей. Там нынешний глава региона получил 77,22%. Меньше только в Железнодорожном районе, где в 77,07% посчитанных бюллетеней стояла отметка напротив фамилии кандидата от партии власти.