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Политика12 сентября 2022 14:28

Самым лояльным к Павлу Малкову на выборах оказался Александро-Невский район

Он же обеспечил самую большую явку. Рязань голосовала неохотнее всех, и у победителя там наименьший процент
Источник:kp.ru

Самым лояльным к Павлу Малкову на выборах губернатора Рязанской области оказались Александро-Невский и Михайловский районы. Там победитель получил 94,54% и 92,66% соответственно. Такие результаты приводятся в ГАС «Выборы».

Михайловский район также обеспечил наибольшую явку - почти 85%. Вторым по доле использованных бюллетеней оказался Скопинский район (чуть более 81%).

Рязань показала одновременно худшую явку и дала наименьший процент Малкову. В Московском районе города проголосовали лишь 23,05% избирателей. Там нынешний глава региона получил 77,22%. Меньше только в Железнодорожном районе, где в 77,07% посчитанных бюллетеней стояла отметка напротив фамилии кандидата от партии власти.