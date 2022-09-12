Неуравновешенный рязанец, выстреливший в собаку, попал на видео

Неуравновешенный рязанец, выстреливший в собаку в Песочне, попал на видео.

Утром 12 сентября в микрорайоне Дашково-Песочня мужчина выстрелил в собаку, которую выгуливал местный житель. Момент конфликта попал на видео.

«Хотелось бы предостеречь владельцев собак, кошек, а так же родителей детей, которые гуляют во дворе дома №3 по улице Зубковой. Вот таким людям выдают разрешение на оружие», - написала автор видео.

На кадрах видно, как местный житель выгуливает маленькую собачонку. Животное абсолютно не агрессивное, бегает вокруг хозяина. Из-за угла появляется другой мужчина, который при виде собаки достал оружие, похожее на пистолет, и крикнул хозяину: «Убирай, убирай!»

А потом, при входе в подъезд, неожиданно развернулся и выстрелил.

Судя по всему, собака не пострадала.

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