До конца 2022 года в Рязани разработают проект расширения Куйбышевского шоссе

До конца 2022 года в Рязани должны подготовить проект строительства дополнительных полос движения транспорта на Куйбышевском шоссе. Фото: Яндекс (сервис Яндекс.Карты)

До конца 2022 года в Рязани должны подготовить проект строительства дополнительных полос движения транспорта на Куйбышевском шоссе. О том, что его разработку городские власти намерены завершить в IV квартале, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин.

По словам Пронина, срок стал известен только по результатам прокурорской проверки:

«Муниципалитет не мог сообщить, когда проект будет готов. На проблемы с движением на данном участке жаловались представители бизнеса», - написал омбудсмен в соцсетях.

Речь идет об участке Куйбышевского шоссе между домом №31 (Рязцветмет) и улицей Горького. Из-за того, что чиновниками озвучивались противоречивые сведения о сроках разработки проектно-сметной документации, прокуратура внесла представления начальнику управления благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку.