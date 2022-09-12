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Общество12 сентября 2022 12:45

До конца 2022 года в Рязани разработают проект расширения Куйбышевского шоссе

Там планируют построить дополнительные полосы движения транспорта
Источник:kp.ru
До конца 2022 года в Рязани должны подготовить проект строительства дополнительных полос движения транспорта на Куйбышевском шоссе. Фото: Яндекс (сервис Яндекс.Карты)

До конца 2022 года в Рязани должны подготовить проект строительства дополнительных полос движения транспорта на Куйбышевском шоссе. Фото: Яндекс (сервис Яндекс.Карты)

До конца 2022 года в Рязани должны подготовить проект строительства дополнительных полос движения транспорта на Куйбышевском шоссе. О том, что его разработку городские власти намерены завершить в IV квартале, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин.

По словам Пронина, срок стал известен только по результатам прокурорской проверки:

«Муниципалитет не мог сообщить, когда проект будет готов. На проблемы с движением на данном участке жаловались представители бизнеса», - написал омбудсмен в соцсетях.

Речь идет об участке Куйбышевского шоссе между домом №31 (Рязцветмет) и улицей Горького. Из-за того, что чиновниками озвучивались противоречивые сведения о сроках разработки проектно-сметной документации, прокуратура внесла представления начальнику управления благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку.