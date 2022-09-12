В рязанской глубинке мемориал Великой Отечественной войны обнесли высоким забором

В селе Кутуково Спасского района мемориал Великой Отечественной войны обнесли высоким забором. Фото: ryazangov.ru

В селе Кутуково Спасского района мемориал Великой Отечественной войны обнесли высоким забором. Вокруг обелиска появилась черная металлическая ограда с воротами и калиткой. Это один из проектов местных инициатив, о реализации которых министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области отчиталось 12 сентября.

Справедливости ради стоит отметить, что оградой кутуковский проект не ограничивался. К мемориалу проложена дорожка из тротуарной плитки. Всё вместе стоило более 974 тыс. рублей.

Как пояснил КП-Рязань глава администрации Кутуковского сельского поселения Николай Редичев, раньше мемориал окружал старый покосившийся дощатый забор, и его решено было заменить. По словам Николая Васильевича, какой-то особой функции, в том числе защитной, новая ограда не несет. В дальнейшем мемориал планируется оборудовать освещением и установить на нем новый памятник.

В селе Раздольное Михайловского района в 2022 году сумели привлечь бюджетные средства и средства местных жителей не сумму 2,3 млн рублей. За эти деньги благоустраивали кладбище: вырубали деревья и кустарники, корчевали пни, ограждали территорию — тоже с новыми воротами и калиткой. Также здесь обустроили площадку для сбора отходов и подъезд с щебеночным покрытием.

В Сынтульском сельском доме культуры (Касимовский район) по проекту местных инициатив стоимостью 552 тыс. рублей отремонтирована крыша.