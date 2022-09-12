Успел лишь сделать один шаг. Полиция скрытным подходом задержала на Первомайском проспекте рязанца, объявленного в розыск

По доброй традиции рязанские полицейские сфотографировались с задержанным.

Наряд ППС задержал в центре Рязани 32-летнего рязанца, объявленного в розыск за кражу, сообщает региональное УМВД. Все произошло на Первомайском проспекте. Полицейские увидели мужчину, который внешней был очень похож на человека с ориентировки.

Чтобы остановить возможного злоумышленника без суеты и неудобств для окружающих, полицейские применили методы скрытного подхода.

«Патруль ППС сделал вид, что проходит мимо, не обращая внимания на гражданина, а затем, резко развернувшись, остановили его. Он попытался скрыться, но от неожиданности замешкался, успев лишь сделать только шаг», - говорится в сообщении.

Патруль доставил злоумышленника в отдел полиции.

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