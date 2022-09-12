Кандидат в губернаторы сообщил о противоречивой информации, касающейся прошедших выборов

Григорий сообщил, что итоги выборов партия «Справедливая Россия - За правду» подведет в среду.

Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия - За правду» Григорий Парсентьев сообщил «КП-Рязань», что региональное отделение политической организации озвучит свое мнение о прошедших выборах 14 сентября.

- Мы обрабатываем информацию, поступающую с участковых и территориальных избирательных комиссий. Мой результат на выборах мы будем оценивать по документам. Есть определенная противоречивая информация. Поэтому только к среде мы будем готовы озвучить свое мнение о прошедшем голосовании, - рассказал политик.

Напомним, по данным облизбиркома, после обработки 100% бюллетеней Павел Малков одержал победу с 84,55%. Его ближайший соперник Денис Сидоров из КПРФ получил всего 5,68%. Дмитрий Репников из ЛДПР - 3,60%, Наталья Рубина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 2,68%, а справедливорос Григорий Парсентьев - 2,21%. При этом явка на выборах составила 42,93%.