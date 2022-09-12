За парковку на газонах в Рязани водителей оштрафовали на 780 тысяч рублей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С начала 2022 года 1638 автомобилистов-нарушителей привлекли к ответственности за парковку на газонах, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Речь идет о газонах, которые находятся на муниципальных землях. Кроме того, рязанские водители любят парковаться на участках с зелеными насаждениями.
В общей сложности всех нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов на сумму 780,5 тысяч рублей.
Власти напомнили, что во дворах Рязани запрещены заезд, остановка и стоянка автомобилей на тротуарах, игровых и спортивных площадках, участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках.
Кроме того, запрещено заезжать на газоны и цветники на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах и лошадях.
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