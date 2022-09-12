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Происшествия12 сентября 2022 7:20

В ночь на 12 сентября на пожаре в поселке Старожилово погиб мужчина

Загорелись частный дом и хозпостройка
Источник:kp.ru
В поселке Старожилово в результате пожара в частном доме в ночь на 12 сентября 2022 года погиб человек.

В поселке Старожилово в результате пожара в частном доме в ночь на 12 сентября 2022 года погиб человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Старожилово в результате пожара в частном доме погиб человек. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Информация о пожаре поступила диспетчеру 12 сентября в 00:04. Горело жилище и примыкающая к нему хозяйственная постройка.

«Погиб мужчина 1955 года рождения», - рассказали в региональном управлении МЧС.

На вызов выезжали два пожарных автомобиля. В борьбе с огнем участвовали шесть человек личного состава.