В ночь на 12 сентября на пожаре в поселке Старожилово погиб мужчина

В поселке Старожилово в результате пожара в частном доме в ночь на 12 сентября 2022 года погиб человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Старожилово в результате пожара в частном доме погиб человек. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Информация о пожаре поступила диспетчеру 12 сентября в 00:04. Горело жилище и примыкающая к нему хозяйственная постройка.

«Погиб мужчина 1955 года рождения», - рассказали в региональном управлении МЧС.

На вызов выезжали два пожарных автомобиля. В борьбе с огнем участвовали шесть человек личного состава.