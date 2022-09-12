Сентябрь – месяц перемен. Что ожидают рязанцы от первого месяца осени

Сентябрь далек от завершения, но одна из главных его вех позади – прошли выборы губернатора. Первый месяц осени наряду с Новым годом знаменует собой новую страницу в жизни – новый учебный год, новый сезон, новая жизнь. Рязанская область получила нового губернатора. Получила надежду на возрождение региона. Согласны ли с этим утверждением рязанцы? Явка на выборах показывает, что избрание губернатора волнует отнюдь не большинство наших земляков.

Что же тогда для нас главное, что значит для рязанцев нынешний сентябрь – месяц перемен?

Что значит для вас сентябрь-22?

- Новый губернатор – новые надежды;

- Начало учебного года;

- Победа над пожарами;

- Живительная прохлада после августовской жары;

- Долгожданный отпуск;

- Сбор урожая на даче;

- День города Рязани;

- Что-то другое – пишу в комментариях

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