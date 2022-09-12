Сентябрь – месяц перемен. Что ожидают рязанцы от первого месяца осени

Сентябрь далек от завершения, но одна из главных его вех позади – прошли выборы губернатора. Первый месяц осени наряду с Новым годом знаменует собой новую страницу в жизни – новый учебный год, новый сезон, новая жизнь. Рязанская область получила нового губернатора. Получила надежду на возрождение региона. Согласны ли с этим утверждением рязанцы? Явка на выборах показывает, что избрание губернатора волнует отнюдь не большинство наших земляков.
Что же тогда для нас главное, что значит для рязанцев нынешний сентябрь – месяц перемен?
Что значит для вас сентябрь-22?
- Новый губернатор – новые надежды;
- Начало учебного года;
- Победа над пожарами;
- Живительная прохлада после августовской жары;
- Долгожданный отпуск;
- Сбор урожая на даче;
- День города Рязани;
- Что-то другое – пишу в комментариях
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