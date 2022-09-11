Обработано 41,34% протоколов. Фото: избирательная комиссия Рязанской области.

11 сентября в 22.27 облизбирком опубликовал результаты обработки 41,34% протоколов на выборах губернатора Рязанской области.

По последним данным, лидерство сохраняет действующий врио главы региона Павел Малков. Он набрал 83,56% голосов.

Второй Денис Сидоров из КПРФ - 6,06%, далее идут Дмитрий Репников от ЛДПР - 3,96%, Наталья Рубина из «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 2,81%.

Завершает список Григорий Парсентьев из партии «Справедливая Россия – За правду» - более 2,31% голосов.