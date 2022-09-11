После обработки 31% протоколов лидирует Малков, второй Сидоров

Павел Малков лидирует с большим отрывом. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

После обработки чуть более чем 31% протоколов на выборах губернатора Рязанской области лидирует действующий врио Павел Малков. По данным облизбиркома, он набрал более 83% голосов зарегистрированных избирателей.

Второе место занимает Денис Сидоров из КПРФ - более 6%, далее идет либерал-демократ Дмитрий Репников - более 4%, следом Наталья Рубина из «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - чуть менее 3%.

Аутсайдером губернаторской гонки стал Григорий Парсентьев из партии «Справедливая Россия – За правду» - более 2% голосов.

Напомним, что эти данные предварительные. Ситуация и процентовка могут измениться по мере подведения итогов.

В выборах рязанского губернатора приняли участие более 37% от зарегистрированных избирателей.