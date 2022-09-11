После обработки 10% голосов Павел Малков получил 84,06%

Новым губернатором, скорее всего, будет Павел Малков. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

По результатам обработки 10% протоколов Павел Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области. По данным облизбиркома, действующий врио главы региона предварительно получил 84,06%.

Второе место пока занимает представитель КПРФ Денис Сидоров - 5,92%, третье Дмитрий Репников из ЛДПР - 3,88%.

Следом идет Наталья Рубина из «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 2,79% Григорий Парсентьев «Справедливая Россия – За правду» - 2,28%.

Напомним, что эти данные предварительные. Ситуация и процентовка могут измениться по мере подведения итогов. Но уже сейчас можно смело утверждать, что второго тура выборов губернатора, скорее всего, не будет.