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Политика11 сентября 2022 18:31

По результатам обработки 0,30% протоколов Павел Малков лидирует на выборах губернатора

Действующий врио главы региона предварительно получил 93,37%
Источник:kp.ru
Павел Малков вышел в лидеры губернаторской гонки. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Павел Малков вышел в лидеры губернаторской гонки. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

По результатам обработки 0,30% протоколов Павел Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области. По данным ЦИК, действующий врио главы региона предварительно получил 93,37%.

Денис Сидоров от КПРФ получил 2,31%, либерал-демократ Дмитрий Репников - 1,44%, Наталья Рубина из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 1,15%, а Григорий Парсентьев, представляющий партию «Справедливая Россия - За правду» - 0,86%.

Напомним, что эти данные предварительные. Ситуация и процентовка могут измениться по мере подведения итогов.

По данным облизбиркома, на 18 часов 11 сентября явка составила 41,14% от числа зарегистрированных избирателей.