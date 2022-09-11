Все участки в регионе закрылись в 20.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рязанской области началась процедура подведения итогов выборов губернатора. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«Все 999 избирательных участков завершили свою работу, началась процедура подведения итогов голосования», написано в сообщении областной избирательной комиссии.

Напомним, на пост губернатора претендуют пять кандидатов. Все они являются представителями политических партий. В бюллетени попали: Наталья Рубина из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Григорий Парсентьев, представляющий партию «Справедливая Россия - За правду», Павел Малков из «Единой России», Денис Сидоров от КПРФ и либерал-демократ Дмитрий Репников.

Явка на 18 часов 11 сентября составила 41,14% от числа зарегистрированных избирателей.