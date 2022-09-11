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Политика11 сентября 2022 17:19

В рязанской области началась процедура подведения итогов выборов губернатора

Все 999 избирательных участков региона закрылись
Источник:kp.ru
Все участки в регионе закрылись в 20.00.

Все участки в регионе закрылись в 20.00.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рязанской области началась процедура подведения итогов выборов губернатора. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«Все 999 избирательных участков завершили свою работу, началась процедура подведения итогов голосования», написано в сообщении областной избирательной комиссии.

Напомним, на пост губернатора претендуют пять кандидатов. Все они являются представителями политических партий. В бюллетени попали: Наталья Рубина из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Григорий Парсентьев, представляющий партию «Справедливая Россия - За правду», Павел Малков из «Единой России», Денис Сидоров от КПРФ и либерал-демократ Дмитрий Репников.

Явка на 18 часов 11 сентября составила 41,14% от числа зарегистрированных избирателей.