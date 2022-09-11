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Общество11 сентября 2022 15:45

За первые два дня губернаторских выборов поступило более 20 тысяч обращений от рязанцев

Об этом рассказала руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина
Источник:kp.ru
От общественной палаты в выборах участвовало более 2 тысяч наблюдателей. Фото: страница Натальи Гришиной "ВКонтакте".

От общественной палаты в выборах участвовало более 2 тысяч наблюдателей. Фото: страница Натальи Гришиной "ВКонтакте".

9 и 11 сентября от рязанцев поступило более 20 тысяч обращений, касающихся хода голосования на выборах губернатора региона. Об этом рассказала руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина.

По ее словам, подавляющее большинство сообщений касалось вопросов информирования граждан. Также люди делились впечатлениями о ходе избирательного процесса.

Наталья Гришина уточнила, что от региональной общественной палаты за выборами наблюдает более 2 тысяч добровольцев.

Избирательные участки закроются в 20.00.