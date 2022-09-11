В Рязани 24-летнего парня задержали с синтетическим гашишем

Вес изъятого из незаконного оборота наркотика составил 0,78 грамма. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Патрульные задержали 24-летнего рязанца с синтетическим гашишем. Вес изъятого из незаконного оборота вещества составил 0,78 грамма.

Молодой человек привлек внимание патрульных в момент поиска закладки на проезде Речников.

«Полицейские предположили, что гражданин является наркопотребителем или закладчиком запрещенных препаратов, и решили спешиться для его проверки. Заметив патрульный наряд, неизвестный попытался уйти и скрыться, но был задержан», - сообщили в пресс-службе управления МВД.

Выяснилось, что парня уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».