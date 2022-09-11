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Политика11 сентября 2022 11:50

По состоянию на полдень 11 сентября в Рязанской области проголосовали 34,34% от избирателей

Такие данные привел региональный избирком
Источник:kp.ru
К полудню 11 сентября проголосавали 34,34% от избирателей. Фото: избирательная комиссия Рязанской области.

К полудню 11 сентября проголосавали 34,34% от избирателей. Фото: избирательная комиссия Рязанской области.

По состоянию на полдень 11 сентября в Рязанской области проголосовали 34,34% от зарегистрированных избирателей. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Напомним, на пост губернатора претендуют пять кандидатов. Все они являются представителями политических партий.

Избирательные участки закроются в 20.00.

Ранее на выборах проголосовал врио рязанского губернатора Павел Малков. Также свои голоса отдали партийные функционеры, чиновники, депутаты Облдумы и Государственной думы РФ.