По состоянию на полдень 11 сентября в Рязанской области проголосовали 34,34% от избирателей

К полудню 11 сентября проголосавали 34,34% от избирателей. Фото: избирательная комиссия Рязанской области.

По состоянию на полдень 11 сентября в Рязанской области проголосовали 34,34% от зарегистрированных избирателей. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Напомним, на пост губернатора претендуют пять кандидатов. Все они являются представителями политических партий.

Избирательные участки закроются в 20.00.

Ранее на выборах проголосовал врио рязанского губернатора Павел Малков. Также свои голоса отдали партийные функционеры, чиновники, депутаты Облдумы и Государственной думы РФ.