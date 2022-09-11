Жители Рязанской области жалуются на задымление после пожаров

Такая картина наблюдалась в деревне Ветчаны. Фото: «Рязанский формат».

Утром 11 сентября жители Рязанской области жалуются на сильное задымление после пожаров. Об этом сообщается в группе «Рязанский формат» в социальной сети «ВКонтакте».

«Утро воскресенья началось не с аромата кофе, а с аромата дыма... Туму накрыло смогом в ночь. А в Малаховской стороне люди живут в таких условиях постоянно», - написано в сообщении.

Автор поста уточнил, что фотографии плохо передают масштабы проблемы, добавив, что 10 сентября дым наблюдался и в деревне Ветчаны.

Напомним, 9 сентября врио губернатора региона Павел Малков сообщил об отмене режима ЧС в Рязанской области.