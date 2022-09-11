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Политика11 сентября 2022 9:30

По состоянию на 10 часов 11 сентября явка на рязанских выборах составляет 31,83%

Избирательные участки закроются в 20.00
Источник:kp.ru
Рязанцам предложили сделать выбор из пяти кандидатов.

Рязанцам предложили сделать выбор из пяти кандидатов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 10 часов 11 сентября явка на выборах губернатора Рязанской области составляет 31,83%. Такие данные приводит избирательная комиссия региона.

Напомним, на пост губернатора претендуют пять кандидатов. Все они являются представителями политических партий. В бюллетени попали: Наталья Рубина из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Григорий Парсентьев, представляющий партию «Справедливая Россия - За правду», Павел Малков из «Единой России», Денис Сидоров от КПРФ и либерал-демократ Дмитрий Репников.

Избирательные участки закроются в 20.00.