Из-за обмеления Оки в Рязанской области закрылась паромная переправа

Переправа временно не работает. Фото: минтранс Рязанской области.

11 сентября с 11 часов прекратила работу паромная переправа у села Юшта Шиловского района. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Сообщается, что произошло это в связи с критическим падением уровня воды в реке Оке.

«Уважаемые автомобилисты, учитывайте информацию при планировании маршрута. О возобновлении работы переправы будет сообщено дополнительно», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за рекордного обмеления Оки в Рязани закрыли движение теплоходов.