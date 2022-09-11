Рязанцы сообщили о свалке в районе проезда Шабулина в Приокском

Бутылки валяются среди берез. Фото: «Рязань - народный контроль».

Рязанцы указали городской администрации на свалку, образовавшуюся в районе проезда Шабулина в микрорайоне Приокский. Информация об этом появилась в группе «Рязань - народный контроль» в «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация города Рязани, образовалась огромная помойка из бутылок сбоку от магазина «Идея» на проезде Шабулина, 27А. Приведите территорию в порядок», - написал автор поста.

Сообщается, что мусор выброшен среди деревьев рядом со зданием бывшего фитнес-центра «Графит».