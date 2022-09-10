Явка на выборах в Рязанской области составила 30,43%

За два дня, 9 и 10 сентября, на выборах губернатора Рязанской области проголосовали 30,43% избирателей. Фото: vk.com/nabludatel62

За два дня, 9 и 10 сентября, на выборах губернатора Рязанской области проголосовали 30,43% избирателей. По крайней мере, именно о такой явке сообщает региональная избирательная комиссия. Членами УИК выдано 269 тыс. бюллетеней.

Первым по явке стал Михайловский район, где «закрыто» 68,90% списка, вторым — Скопинский район с 65.19% проголосовавших. На другом конце этого своеобразного рейтинга сразу все районы Рязани и, прежде всего, Московский, где явка всего 15,39%.

11 сентября — последний день голосования. Участки откроются в 8:00 и закроются в 20:00.