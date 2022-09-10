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Общество10 сентября 2022 13:31

Сделав заказ на Wildberries, рязанец остался с испорченной кофеваркой. Не помог даже суд

Рязанцу не удалось отсудить у Wildberries деньги за треснувшую кофеварку
Источник:kp.ru
Рязанец не сумел вернуть деньги за испорченную кофеварку, проиграв суд интернет-магазину Wildberries.

Рязанец не сумел вернуть деньги за испорченную кофеварку, проиграв суд интернет-магазину Wildberries.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанец не сумел вернуть деньги за испорченную кофеварку, проиграв суд интернет-магазину Wildberries. Также покупатель требовал взыскать в его пользу неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебных расходов. Помимо Wildberries ответчиком по иску выступало ООО «ГИПЕР».

Гражданское дело рассматривалось в Советском районном суде Рязани 7 сентября. Истец указывал, что забрал товар в пункте выдачи заказов и, распаковав кофеварку, сразу же обнаружил трещину на крышке. Обменять товар продавец отказался.

Как поясняет пресс-службе суда, истец «не представил (...) доказательств того, что недостатки товара возникли до момента его передачи покупателю». По этой причине суд и отказал в удовлетворении его требований.