Днем 10 сентября явка на выборах губернатора Рязанской области превысила 21%

По состоянию на 12:00 10 сентября явка на выборах губернатора Рязанской области составила 21,6%. Фото: vk.com/nabludatel62

По состоянию на 12:00 10 сентября явка на выборах губернатора Рязанской области составила 21,6%. Такие данные публикует региональная избирательная комиссия.

Официально сообщается, что выдано почти 191,2 тыс. бюллетеней. Самую большую явку, как и по итогам 9 сентября, демонстрирует город Сасово, где проголосовали 48,79% избирателей. Несильно отстал Михайловский район — 47,44%.

Наименее активно голосуют жители Рязани. К полудню лишь один район, Советский, преодолел отметку 15%. Особенно выделяется Московский район, где участки посетили лишь 11,47% избирателей.