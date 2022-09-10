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Происшествия10 сентября 2022 9:54

Рязанскую деревню возле мест, где бушевал лесной пожар, затянуло дымом

Сообщение о сильном задымлении поступило из деревни Ветчаны 10 сентября
Источник:kp.ru
Деревня Ветчаны Клепиковского района утром 10 сентября. Автор снимка сообщает о сильном задымлении. Фото: vk.com/rznnews62

Деревня Ветчаны Клепиковского района утром 10 сентября. Автор снимка сообщает о сильном задымлении. Фото: vk.com/rznnews62

Деревню Ветчаны Клепиковского района утром 10 сентября затянуло дымом. Фотография оттуда появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Автор утверждает, что на снимке именно дым, а не, скажем, туман.

Населенный пункт расположен возле тех мест, где в Рязанской области несколько недель бушевали лесные пожары. В частности, с Ветчанами соседствует деревня Култуки, которая оказалась под угрозой в конце августа. Тогда пожар на какое-то время переходил в верховой.

8 сентября региональные власти заявляли о ликвидации пожара.

«Остаются задачи по устранению задымлений и окарауливанию», - говорилось в официальном сообщении.