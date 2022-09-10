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Общество10 сентября 2022 8:20

ГИБДД начала проверку после публикации КП-Рязань о парковке в пешеходной зоне

Нагло припаркованную на тротуаре за памятником Ленину машину засняли 9 сентября
Источник:kp.ru
Госавтоинспекция организовала проверку после публикации КП-Рязань о припарковавшемся в пешеходной зоне автомобиле Nissan.

Госавтоинспекция организовала проверку после публикации КП-Рязань о припарковавшемся в пешеходной зоне автомобиле Nissan.

Госавтоинспекция организовала проверку после публикации КП-Рязань о припарковавшемся в пешеходной зоне автомобиле Nissan. Комментарий опубликовала пресс-служба регионального управления.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», - написали представители ГИБДД, отреагировав на присланные редакции фотографии.

Автомобиль с челябинскими номерами, нагло оставленный прямо на тротуаре за памятником Ленину в самом центре города, очевидцы сфотографировали 9 сентября.