ГИБДД начала проверку после публикации КП-Рязань о парковке в пешеходной зоне

Госавтоинспекция организовала проверку после публикации КП-Рязань о припарковавшемся в пешеходной зоне автомобиле Nissan.

Госавтоинспекция организовала проверку после публикации КП-Рязань о припарковавшемся в пешеходной зоне автомобиле Nissan. Комментарий опубликовала пресс-служба регионального управления.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», - написали представители ГИБДД, отреагировав на присланные редакции фотографии.

Автомобиль с челябинскими номерами, нагло оставленный прямо на тротуаре за памятником Ленину в самом центре города, очевидцы сфотографировали 9 сентября.