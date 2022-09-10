В первый день выборов губернатора Рязанской области проголосовали 17,75% избирателей

Если верить данным областной избирательной комиссии, активнее всего голосуют жители города Сасова. Фото: vk.com/sasovo_info

9 сентября на выборах губернатора Рязанской области проголосовали 17,75% избирателей. Если верить данным, приведенным региональной избирательной комиссией, в первый день голосования выдано 156 842 бюллетеня.

Самую большую явку, даже подозрительно огромную, продемонстрировал город Сасово — 40,55%. Только за первые два часа (к 10:00) после открытия избирательных участков число выданных бюллетеней там превысило 2200 штук, что больше, чем в любом районе Рязани и любом муниципальном образовании Рязанской области.

Наименее активно на бумаге голосовала Рязань, особенно Московский район, где явка составила 9,46%.