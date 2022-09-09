Энергетики решили не оставлять часть Касимовского района на выходные без электричества. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В выходные дни 10 и 11 сентября в Касимовском районе электричество решили не отключать. Об этом «КП-Рязань» сообщили в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

Согласно обновленному графику, плановых отключений электричества в связи с профилактическими работами не будет не только в Касимовском, но и в других районах Рязанской области.

Ранее сообщалось, что без электричества три дня подряд останутся 13 населенных пунктов Касимовского района (подробнее).

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